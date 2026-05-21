В Рособрнадзоре сообщили, введут ли устный экзамен по истории для 11 класса

Об этом 21 мая заявил глава ведомства Анзор Музаев. По его словам, Рособрнадзор не планирует вводить обязательный устный экзамен по истории для одиннадцатиклассников. «Не думаем об этом», — ответил Музаев на соответствующий вопрос. Ранее стало известно, что с 2028 года ученики девятых классов будут сдавать устный экзамен по истории.

В Рособрнадзоре сообщили, планируют ли ввести устный экзамен по истории для 11 класса. Об этом 21 мая заявил глава ведомства Анзор Музаев, передало РИА Новости.

По его словам, Рособрнадзор не планирует вводить обязательный устный экзамен по истории для одиннадцатиклассников.

«Не думаем об этом», — ответил Музаев на соответствующий вопрос.

Ранее стало известно, что с 2028 года ученики девятых классов будут сдавать устный экзамен по истории.