В РГАТУ назвали победителей очного регионального этапа конкурса «АгроНТРИ — 2026»

В Рязанском государственном агротехнологическом университете определили 26 победителей в 9 номинациях очного этапа Всероссийского конкурса среди учащихся общеобразовательных учреждений сельских поселений и малых городов «АгроНТРИ-2026». Об этом сообщили в пресс-службе вуза.

Награды победителям вручили врио ректора Рязанского ГАТУ Елена Правдина, заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Евгений Кошелкин, генеральный директор общества с ограниченной ответственностью «АгроИнвестГрупп Рязань» Владимир Шестопалов и директор по общим вопросам общества с ограниченной ответственностью «Вакинское агро» Алик Мухамадеев.

26 победителей получили дипломы и призы. В финале они будут соревноваться с участниками из других регионов за право считаться лучшими из лучших по выбранной номинации.

Победители и призеры получат +5 дополнительных баллов к ЕГЭ при поступлении в Рязанский ГАТУ. Награждение победителей финала пройдет в рамках ежегодной выставки достижений сельского хозяйства «Золотая осень — 2026».