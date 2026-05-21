Стало известно среднее число случаев бесплодия среди женщин в России

В России число женщин с бесплодием составляет в среднем 7,8 случая на тысячу женщин репродуктивного возраста. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Минздрава РФ. По информации ведомства, показатель среди женщин в возрасте от 18 до 49 лет в разные годы колебался от 6,4 случая на тысячу в 2012 году до 8,5 — в 2017 и 2019 годах.

В России число женщин с бесплодием составляет в среднем 7,8 случая на тысячу женщин репродуктивного возраста. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Минздрава РФ.

По информации ведомства, показатель среди женщин в возрасте от 18 до 49 лет в разные годы колебался от 6,4 случая на тысячу в 2012 году до 8,5 — в 2017 и 2019 годах.

В материалах Минздрава отмечается, что в среднем уровень бесплодия остается на отметке 7,8 случая на тысячу женщин репродуктивного возраста.