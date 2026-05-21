Россиянам рассказали, как долги могут привести к уголовной ответственности

Если заемщик предоставляет ложные или недостоверные данные, это может стать основанием для уголовного дела. Например, если кто-то подделывает документы для получения кредита, берет кредиты на строительство, но не собирается строить, или берет автокредит, а потом сразу продает машину. Также существует статья 177 УК РФ, которая касается злостного уклонения от обязательств. Она применяется, если долг превышает 3,5 миллиона рублей, и человек намеренно не выплачивает кредит. В качестве примера Боднар привела случай из Чебоксар, где женщину оштрафовали за то, что, имея деньги для погашения долга, она потратила их на личные нужды. Если дело доходит до банкротства, также возможна уголовная ответственность за попытки скрыть свои активы от кредиторов.

Долги сами по себе не являются уголовным преступлением, но могут привести к уголовной ответственности при определенных обстоятельствах. Об этом рассказала юрист Евгения Боднар, передает «Газета.Ru».

