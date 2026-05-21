Рособрнадзор разъяснил, что делать при сбое техники на ЕГЭ

В случае технического сбоя во время Единого государственного экзамена по информатике или устной части иностранного языка участникам предоставят право выбрать, когда пересдать экзамен. Об этом сообщил заместитель руководителя Рособрнадзора Игорь Круглинский в эфире «Радио РБК».

По его словам, при отключении света или сбое программы во время экзамена выпускник может либо продолжить и завершить экзамен в тот же день, либо перенести его на резервную дату.

«Самим порядком предусмотрено, что в случае, если произошел такой сбой либо на информатике, либо на устной части иностранного языка, то участнику предоставляется возможность по его выбору: либо сдать экзамен в тот же день, либо сдать экзамен в резервный день», — отметил Круглинский.