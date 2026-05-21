На Урале обнаружили труп женщины, привязанный цепью к шлакоблоку

В Челябинской области задержан 54-летний житель Республики Башкортостан, обвиняемый в убийстве 42-летней женщины, тело которой было обнаружено 10 мая на берегу реки Урал вблизи поселка Гранитный Кизильского района. Об этом сообщили в Следственном управлении СК России по региону.

По данным следствия, тело погибшей было обвязано металлической цепью, прикрепленной к бетонному шлакоблоку. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

Женщина числилась пропавшей без вести с ноября 2025 года. Ее супруг обращался в правоохранительные органы, сообщив, что она уехала отвозить сына в медицинское учреждение и не вернулась. Позже установлено, что погибшая — 42-летняя жительница деревни Куватово Баймакского района Башкирии.

В ходе совместной работы сотрудников СК и МВД были установлены ее личность, круг общения и маршруты передвижения. Проведены допросы свидетелей, обыски и экспертизы.

По данным следствия, подозреваемый признал вину и сообщил обстоятельства преступления. Он рассказал, что вечером 10 ноября 2025 года встретился с женщиной в районе села Кусеево Баймакского района Башкирии. Во время конфликта на почве ревности он задушил потерпевшую.

После этого мужчина перевез тело к реке Урал в Челябинской области, где закрепил к нему металлическую цепь с бетонным шлакоблоком и сбросил в воду.

Обвиняемый задержан и по ходатайству следствия заключен под стражу. Ему грозит от 6 до 15 лет лишения свободы. Следственные действия продолжаются.

Фото: Следственное управление СК России по Челябинской области.