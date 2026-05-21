На Дягилевской ТЭЦ стартуют испытания теплосетей перед отопительным сезоном

На Дягилевской ТЭЦ начались испытания теплосетей на герметичность и прочность. Об этом сообщил глава администрации Рязани Борис Ясинский. В рамках подготовки к новому отопительному сезону планируется также ремонт котлов, паровых и газовых турбин. Летом предстоит обновить участок тепломагистрали на улице Октябрьской. Рязанский филиал Ново-Рязанской ТЭЦ также активно готовится к предстоящим ремонтным и профилактическим работам. В этом году в городе отремонтируют 16 километров теплосетей, а также восстановят более 33 тысяч м2 теплоизоляции.

