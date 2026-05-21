Мошенники начали обманывать россиян фальшивыми ссылкам для получения выплат

В своих мошеннических рассылках злоумышленники утверждают, что Социальный фонд России якобы перешел в онлайн и предлагает «приложение», с помощью которого можно за две минуты проверить свои начисления. В сообщениях говорится о том, что 80% граждан не знают о положенных им выплатах в размере 34 500 рублей, и предлагается «без справок, личных данных и очередей» узнать сумму и получить «бесплатные советы по получению денег». Однако, как предупреждают в МВД, переход по таким ссылкам ведет на фишинговые сайты, где собираются персональные данные пользователей, реквизиты банковских карт или устанавливается вредоносное ПО под видом «приложения для расчёта выплат».

Мошенники активно используют логотипы госорганизаций и заманчивые обещания крупных сумм, чтобы обмануть граждан и заставить их перейти по фальшивым ссылкам. Об этом предупреждает управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.

