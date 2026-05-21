Мошенники начали обманывать россиян фальшивыми ссылкам для получения выплат

Мошенники активно используют логотипы госорганизаций и заманчивые обещания крупных сумм, чтобы обмануть граждан и заставить их перейти по фальшивым ссылкам. Об этом предупреждает управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.
В своих мошеннических рассылках злоумышленники утверждают, что Социальный фонд России якобы перешел в онлайн и предлагает «приложение», с помощью которого можно за две минуты проверить свои начисления. В сообщениях говорится о том, что 80% граждан не знают о положенных им выплатах в размере 34 500 рублей, и предлагается «без справок, личных данных и очередей» узнать сумму и получить «бесплатные советы по получению денег».
Однако, как предупреждают в МВД, переход по таким ссылкам ведет на фишинговые сайты, где собираются персональные данные пользователей, реквизиты банковских карт или устанавливается вредоносное ПО под видом «приложения для расчёта выплат».