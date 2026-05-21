Малков высказался о строительстве свинокомплекса в Скопинском округе

Малков обозначил несколько ключевых моментов. Во-первых, любые подобные объекты могут появляться только при полном соблюдении экологических норм. Во-вторых, для села такой проект — это не просто производство, но и новые рабочие места, инфраструктура, импульс для развития. Главное условие — ответственность инвестора.

Губернатор Рязанской области Павел Малков ответил на вопросы жителей о планах строительства свинокомплекса в Скопинском округе. Это произошло на его прямом эфире 21 мая.

Малков поделился, что на неделе делегация жителей посетила Тверскую область. Люди пообщались с местными, оценивали условия работы. По их словам, неприятного запаха на площадках нет.

В то же время есть и другие примеры. Свинокомплекс в Вослебове регулярно становится поводом для жалоб жителей. Губернатор готов проводить личные встречи с теми, кто живет непосредственно рядом с планируемыми свинокомплексами. Кроме того, к контролю за соблюдением законодательства при строительстве и эксплуатации свинокомплексов подключится Экологический совет при губернаторе.