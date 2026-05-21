Кредитным организациям предложили каждый день анализировать операции клиентов, обращая внимание на характерные признаки, сформулированные для операций как физических лиц, так и клиентов — юридических лиц (ИП). Новые меры не будут применяться к физическим лицам, если банк: располагает документально подтвержденной информацией о финансовом положении клиента; имеет сведения о деловой репутации физлица; получил подтверждение источников происхождения денежных средств или иного имущества.

ЦБ рекомендовал банкам усилить контроль за внесением крупных сумм наличных, возможными целями которых является отмывание средств. Об этом 21 мая сообщили в пресс-службе регулятора.

