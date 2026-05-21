ЦБ рекомендовал банкам усилить контроль за внесением крупных сумм наличных
ЦБ рекомендовал банкам усилить контроль за внесением крупных сумм наличных, возможными целями которых является отмывание средств. Об этом 21 мая
Кредитным организациям предложили каждый день анализировать операции клиентов, обращая внимание на характерные признаки, сформулированные для операций как физических лиц, так и клиентов — юридических лиц (ИП).
Новые меры не будут применяться к физическим лицам, если банк:
- располагает документально подтвержденной информацией о финансовом положении клиента;
- имеет сведения о деловой репутации физлица;
- получил подтверждение источников происхождения денежных средств или иного имущества.