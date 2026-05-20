Жители одного из районов Рязанской области останутся без света 21 мая
В Шиловском районе отключат электричество. Информация поступила от местные РЭС. Свет выключат 21 мая в 9:00 в поселке Прибрежный р. п. Шилово: улица Центральная, улица Зеленая, улица Береговая, улица Животноводов. В это время будут проводиться технические работы.
В Шиловском районе отключат электричество. Информация поступила от местные РЭС.
Свет выключат 21 мая в 9:00 в поселке Прибрежный р. п. Шилово:
- улица Центральная,
- улица Зеленая,
- улица Береговая,
- улица Животноводов.
В это время будут проводиться технические работы.
Информация от Шиловского РЭСПо возникающим вопросам можно обращаться к диспетчеру Шиловского участка ПАО «РЭСК» по телефону: +7 (49136) 2-17-04.