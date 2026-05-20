В Рязани увеличат количество машин на маршруте № 66М2 «ЗАО „Русская кожа“ — ДПР — 5». Согласно документу, максимальное количество транспортных средств среднего класса, допущенных к работе на этом направлении, увеличено с 12 до 20 единиц. Решение принято на основании акта обследования улично-дорожной сети от 15 апреля 2026 года и направлено на улучшение транспортного обслуживания пассажиров.