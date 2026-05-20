В Госдуму внесли законопроект о новых правилах рекламы финансовых услуг

В Госдуму внесли законопроект, который предлагает изменить правила рекламы финансовых услуг и продуктов. Согласно документу, рекламные материалы должны будут содержать ключевые параметры финансового продукта, а также ссылку на конкретный раздел сайта с полными условиями. Поправки предлагается внести в закон «О рекламе».

Об этом сообщает ТАСС.

Авторами инициативы стали глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков и его заместитель Аркадий Свистунов.

Сейчас такие требования действуют только для рекламы потребительских кредитов. Новый законопроект предполагает распространить их на все финансовые продукты и услуги.

Как отметил Аксаков, информация должна быть представлена в удобном для восприятия виде, особенно если речь идет о сложных финансовых продуктах, условия которых трудно полностью уместить в рекламном сообщении.

Также законопроект уточняет, что требования к размещению информации будут определяться стандартами деятельности финансовых организаций.