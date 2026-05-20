В Госдуме поддержали включение вопросов по ИИ в ЕГЭ

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин заявил, что школьников ждут изменения в содержании и баллах по ЕГЭ. Об этом пишет НСН. Он отметил, что минимальные баллы для получения аттестата и для поступления в вуз будут различаться. Смолин подчеркнул, что информация о необходимых значениях доступна для ознакомления. Кроме того, он сообщил, что с следующего года в курс информатики будут включены вопросы, касающиеся искусственного интеллекта. По его мнению, эта тема актуальна и важна для современного образования. Смолин также добавил, что, несмотря на свою глубокую осведомленность в школьной литературе, он не уверен, что смог бы сдать ЕГЭ по этому предмету.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин заявил, что школьников ждут изменения в содержании и баллах по ЕГЭ. Об этом пишет НСН.

Он отметил, что минимальные баллы для получения аттестата и для поступления в вуз будут различаться. Смолин подчеркнул, что информация о необходимых значениях доступна для ознакомления.

Кроме того, он сообщил, что с следующего года в курс информатики будут включены вопросы, касающиеся искусственного интеллекта. По его мнению, эта тема актуальна и важна для современного образования.

Смолин также добавил, что, несмотря на свою глубокую осведомленность в школьной литературе, он не уверен, что смог бы сдать ЕГЭ по этому предмету.