Умер один из крупнейших в России специалистов по борьбе со СПИДом

Эпидемиолог, академик РАН Вадим Покровский скончался на 72-м году жизни. Об этом сообщили в Научно-исследовательском институте медицины труда имени академика Н. Ф. Измерова. В пресс-службе НИИ отметили, что большую часть своей научной деятельности он посвятил изучению, лечению и профилактике ВИЧ-инфекции и сопутствующих заболеваний. Его работы внесли значительный вклад в развитие отечественной эпидемиологии и снижение заболеваемости в России.

По данным института, 20 мая 2026 года скоропостижно ушел из жизни лауреат Государственной премии РФ и премии правительства РФ, заслуженный деятель науки, доктор медицинских наук, профессор, академик РАН Вадим Валентинович Покровский.

С 2001 года ученый возглавлял Федеральный научно-методический центр по профилактике и борьбе со СПИДом.

Фото: Петр Кассин / «Коммерсантъ».