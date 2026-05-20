Рязанцев предупредили о замене показа спектакля в Театра драмы 28 мая

Об этом сообщили в пресс-службе театра. 28 мая в 19:00 вместо спектакля «Эти свободные бабочки» состоится показ «Москва, мир-город@точка.ru» по пьесе Кати Рубиной. В сообщении отметили, что при замене мероприятия: билет по «Пушкинской карте» аннулируется, деньги возвращаются автоматически; билет, приобретенный по банковской карте, действителен на новое мероприятие. В случае отказа от посещения нового спектакля, стоит обратиться в отдел продаж по телефону: +7 (953) 735-17-87.