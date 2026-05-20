РНПК проводит отборочный тур XXI Летних спортивных игр «Роснефти»

Рязанская нефтеперерабатывающая компания, которая входит в состав НК «Роснефть», организует отборочный тур XXI Летних спортивных игр. Состязания состоятся на площадках региона с 18 по 22 мая. В мероприятии задействованы 7 команд — порядка 300 спортсменов‑работников «Роснефти» из Москвы, Красноярска, Уфы, Самары, Ангарска и Оренбурга.

Председатель первичной профсоюзной организации АО «РНПК» Александр Макаров в приветственном слове подчеркнул значимость Летних игр как одной из ключевых спортивных традиций «Роснефти».

"Летние игры — одна из важнейших спортивных традиций нашей большой Компании «Роснефть». С 2005 года соревнования собирают под своими знамёнами сторонников активного и здорового образа жизни, любителей спорта. На Рязанской земле мы принимаем нефтяников-спортсменов уже в 12-ый раз. Искренне рады, что наше гостеприимство приходится по душе. Как и на работе, так и в спорте каждый из вас — это достойный пример для подражания. Спортсменов ценят за трудолюбие и настойчивость. Вы мотивируете других коллег, особенно молодежь, которая приходит к нам на работу, к формированию здоровых привычек и к стремлению добиваться своих целей, идти сквозь трудности и всегда улучшать личные достижения как в спорте, так и в труде", — сказал Александр Макаров.

Алёна Матвеева, начальник отдела контроля контрактования и соблюдения процедур ООО «РН‑Ванкор», поделилась личным опытом участия в корпоративных соревнованиях. Она выступает на них с 2009 года — перерыв был лишь в период декретного отпуска.

«Я выступаю в корпоративных соревнованиях с 2009 года, прерывалась, только когда была в декретном отпуске. В прошлом я легкоатлет, полупрофессионал и мне очень нравится соревноваться. Спорт на самом деле очень мотивирует и на работу, дает стимул развиваться. Мы приехали в Рязань из Сибири, там сейчас всё еще холодно. Очень хотелось лета, и мы в него попали, радуемся вашей погоде. Здесь очень душевно и атмосферно», — поделилась Алена Матвеева.

В течение четырех дней участники будут бороться за призовые места в 13 спортивных дисциплинах. В программу вошли: плавание вольным стилем; бег на короткие и длинные дистанции; гиревой спорт; толкание ядра; пулевая стрельба; шахматы; настольный теннис; бильярд; дартс; волейбол (командный вид спорта); баскетбол (командный вид спорта); мини‑футбол (командный вид спорта).

Завершит программу соревнований состязание по перетягиванию каната. После него пройдёт церемония награждения и состоится торжественное закрытие отборочного тура.

Развитие спорта — одно из основных направлений социальной политики «Роснефти». Компания ежегодно проводит Летние и Зимние спортивные игры — массовые мероприятия, в которых принимают участие тысячи нефтяников. Летние игры состоят из отборочного этапа и финала. В этом году этапы отбора пройдут в течение мая-июня в девяти городах страны. В соревнованиях примут участие около 80 команд из различных дочерних предприятий «Роснефти». Финал соревнований пройдет осенью, где соберутся команды-победители отборочных туров.

Справка:

Первые массовые спортивные состязания «Роснефти» состоялись в 2005 году. С тех пор соревнования стали частью корпоративной культуры Компании. Летние игры — яркий пример эффективной популяризации здорового образа жизни, укрепления духа товарищества и поддержки массового спорта.

Спортсмены «Роснефти» также принимают участие во всех основных массовых спортивных состязаниях, проводимых в нашей стране, занимают призовые места.

В Компании действует корпоративное спортивно-оздоровительное движение «Энергия жизни», в рамках которого сотрудники регулярно занимаются спортом и состязаются в различных спортивных дисциплинах.