ФАС предложила сделать цены на рыбу более прозрачными

Федеральная антимонопольная служба предложила сделать ценообразование на рыбную продукцию более прозрачным. В ФАС отметили, что ранее провели анализ оптовых цен крупных рыбодобывающих компаний на самые востребованные виды продукции — минтай, треску, пикшу, горбушу и тихоокеанскую сельдь. По мнению службы, сдерживать рост цен поможет оптимизация цепочки поставок и сокращение числа посредников между добычей, переработкой и продажей рыбы.