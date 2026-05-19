В рязгордуме провели для студентов урок мужества

По приглашению председателя рязгордумы Татьяны Панфиловой молодежный парламент, студенты Института подготовки государственных и муниципальных служащих академии ФСИН и их педагоги встретились с руководителем и инструктором Учебного центра по подготовке операторов БАС для нужд материально-технического обеспечения — участниками СВО с позывными «Степь» и «Солдат». Они рассказали присутствующим о роли современных технологий в условиях боевых действий, о подготовке операторов БПЛА и наземных комплексов управления непосредственно в зоне СВО, координации логистики беспилотных аппаратов.

В рязгордуме впервые прошел урок мужества для членов Молодежного парламента при РГД и рязанских студентов, сообщили в пресс-службе.

По приглашению главы муниципального образования, председателя рязгордумы Татьяны Панфиловой Молодежный парламент, студенты Института подготовки государственных и муниципальных служащих академии ФСИН и их педагоги встретились с руководителем и инструктором Учебного центра по подготовке операторов БАС для нужд материально-технического обеспечения — участниками СВО с позывными «Степь» и «Солдат».

Они рассказали присутствующим о роли современных технологий в условиях боевых действий, о подготовке операторов БПЛА и наземных комплексов управления непосредственно в зоне СВО, координации логистики беспилотных аппаратов. Также поделились личным опытом. Студенты посмотрели фильм о деятельности центра.

«Уверена, что встреча с действующими участниками СВО поможет юным рязанцам осознать значимость поступков наших защитников и понять, что наша сила в единстве и любви к Родине», — отметила Татьяна Панфилова.

В рамках встречи военнослужащим передали гуманитарный груз, сформированный по их просьбе. В него вошли расходные материалы и инструменты для изготовления БПЛА. Бойцы пояснили студентам, для чего нужны конкретные компоненты.

Участники СВО поблагодарили рязанцев за активное участие в сборе гуманитарной помощи.