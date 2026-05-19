В Рязанской области перенесли Фестиваль ГТО из-за неблагоприятной обстановки

В Ермишинском округе перенесли Фестиваль ГТО, запланированный на 19 мая в 10:00. Об этом сообщили в райадминистрации. Отмечается, что это связано с неблагоприятной обстановкой в округе. «Безопасность и здоровье наших участников — главный приоритет», — подчеркнули в посте. О новой дате проведения мероприятия пообещали сообщить дополнительно.

В Ермишинском округе перенесли Фестиваль ГТО, запланированный на 19 мая в 10:00. Об этом сообщили в райадминистрации.

Отмечается, что это связано с неблагоприятной обстановкой в округе. «Безопасность и здоровье наших участников — главный приоритет», — подчеркнули в посте.

О новой дате проведения мероприятия пообещали сообщить дополнительно.

Ранее сдача ГТО в округе уже переносилась.