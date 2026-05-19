В России предложили предоставить работающим пенсионерам дополнительный отпуск

Депутаты Госдумы предложили дать работающим пенсионерам по старости дополнительный оплачиваемый отпуск на три дня в год. Об этом пишет РИА Новости.

Законопроект, который уже подготовлен, был представлен Ярославом Ниловым, главой комитета по труду и социальной политике.

Согласно данным Социального фонда, на 1 октября 2025 года в России живет более 40,6 миллиона пенсионеров, и около 7,4 миллиона из них продолжают работать. В настоящее время все работники, включая пенсионеров, имеют право на основной отпуск продолжительностью 28 дней.

Предлагаемые изменения в Трудовой кодекс позволят работающим пенсионерам получать дополнительный отпуск, который будет определяться коллективным договором или внутренними правилами компании, но не меньше трех дней.