В Рязанской области появятся несколько новых свиноводческих комплексов

В Старожиловском округе Рязанской области «Агропромкомплектация» продолжает строительство свиноводческих комплексов «Медвежье». Проект включает в себя три обособленных производственных объекта: репродуктор и две площадки доращивания и откорма. Его реализация идет в рамках инвестиционной программы компании, направленной на развитие агропромышленного комплекса региона.

В настоящее время на месте строительства идет монтаж каркасов корпусов и облицовка зданий сэндвич-панелями. Параллельно рабочие прокладывают внутриплощадочные дороги, возводят вспомогательные здания и навозохранилища. Ежедневно на объекте работают порядка 80 человек и около 60 единиц техники.

После этого на всех площадках начнется устройство системы навозоудаления и железобетонных ванн. Отмечается, что этот шаг станет основой для дальнейшего монтажа инженерных систем и технологического оборудования. Проектом предусмотрена установка современных сепараторов для разделения навоза на фракции. Жидкая составляющая будет направляться в изолированные лагуны, а твердая часть подлежит размещению на отдельных площадках. После обеззараживания органические удобрения будут использовать на собственных полях Агропромкомплектации.

«Завершить строительство свиноводческих комплексов „Медвежье“ мы планируем к концу этого года. В Рязанской области с 2024 года в регионе уже работают подобные СВК „Моловский“ и „Поплевинский“. Новый комплекс принесет региону 120 рабочих мест», — отметила директор рязанского подразделения Агропромкомплектации Ирина Шудрикова.

Она отметила, что компания уже на этапе строительства вносит свой вклад в развитие Старожиловского округа.

«Благодаря поддержке компании муниципалитет впервые участвует во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды. Сейчас готовим проект общественного пространства вдоль реки Истья в рабочем посёлке Старожилово. Эта территория востребована у жителей. В случае победы в конкурсе компания готова помочь и со строительством объекта. Рассчитываем на дальнейшее сотрудничество на благо округа и его жителей», — прокомментировал глава Старожиловского округа Александр Соушев.

Представители компании отметили, что «Агропромкомплектация» намерена активно инвестировать в аграрный сектор Рязанского региона. Фокус компании на устойчивом развитии высокотехнологичного производства с бережной работой с природными ресурсами, кадровой политике, направленной на образовательные программы для привлечения молодых специалистов, участии в проектах по комплексному развитию сельских территорий.

К 2030 году Агропромкомплектация планирует построить аналогичные комплексы в Кораблинском, Михайловском и Скопинском округах. В настоящее время компания осуществляет работы по проведению инженерных изысканий, проектированию, а также проведению экспертизы проектов и выполнению всех предусмотренных действующим законодательством мероприятий для получения разрешительной документации для начала строительно-монтажных работ.