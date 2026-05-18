Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Пнд, 18
26°
Втр, 19
27°
Срд, 20
28°
ЦБ USD 73.13 -0.01 16/05
ЦБ EUR 85.18 -1.11 16/05
Нал. USD 75.06 / 74.70 18/05 13:15
Нал. EUR 89.86 / 90.00 18/05 13:15
Новости
Итоги года New
Публикации
Во сколько обойдется «шашлычный набор» рязанцам в 2026 году
Несмотря на прохладную погоду, многие рязанцы традицион...
30 апреля 14:07
2 106
Жители «Окской стрелки» получат тепло без перебоев. «Зеленый сад» пост...
Компания «Зеленый сад — Наш дом» построит в Борках совр...
29 апреля 11:47
2 368
Репортаж с сап-фестиваля «Рязанское море» на Борковском затоне
В субботу 18 апреля Рязани проходит сап-фестиваль «Ряза...
18 апреля 17:58
4 405
В Рязани завелся кот-убийца. Театр драмы поставил семейный спектакль
Похороны. Именно с этого начинается спектакль «История...
17 апреля 14:40
6 739
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Все спецпроекты →
В Рязанской области появятся несколько новых свиноводческих комплексов
В Старожиловском округе Рязанской области «Агропромкомплектация» продолжает строительство свиноводческих комплексов «Медвежье». Проект включает в себя три обособленных производственных объекта: репродуктор и две площадки доращивания и откорма. Его реализация идет в рамках инвестиционной программы компании, направленной на развитие агропромышленного комплекса региона.

В Старожиловском округе Рязанской области «Агропромкомплектация» продолжает строительство свиноводческих комплексов «Медвежье». Проект включает в себя три обособленных производственных объекта: репродуктор и две площадки доращивания и откорма. Его реализация идет в рамках инвестиционной программы компании, направленной на развитие агропромышленного комплекса региона. Об этом сообщает пресс-служба ГК «Агропромкомплектация»

В настоящее время на месте строительства идет монтаж каркасов корпусов и облицовка зданий сэндвич-панелями. Параллельно рабочие прокладывают внутриплощадочные дороги, возводят вспомогательные здания и навозохранилища. Ежедневно на объекте работают порядка 80 человек и около 60 единиц техники.

После этого на всех площадках начнется устройство системы навозоудаления и железобетонных ванн. Отмечается, что этот шаг станет основой для дальнейшего монтажа инженерных систем и технологического оборудования. Проектом предусмотрена установка современных сепараторов для разделения навоза на фракции. Жидкая составляющая будет направляться в изолированные лагуны, а твердая часть подлежит размещению на отдельных площадках. После обеззараживания органические удобрения будут использовать на собственных полях Агропромкомплектации.

«Завершить строительство свиноводческих комплексов „Медвежье“ мы планируем к концу этого года. В Рязанской области с 2024 года в регионе уже работают подобные СВК „Моловский“ и „Поплевинский“. Новый комплекс принесет региону 120 рабочих мест», — отметила директор рязанского подразделения Агропромкомплектации Ирина Шудрикова.

Она отметила, что компания уже на этапе строительства вносит свой вклад в развитие Старожиловского округа.

«Благодаря поддержке компании муниципалитет впервые участвует во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды. Сейчас готовим проект общественного пространства вдоль реки Истья в рабочем посёлке Старожилово. Эта территория востребована у жителей. В случае победы в конкурсе компания готова помочь и со строительством объекта. Рассчитываем на дальнейшее сотрудничество на благо округа и его жителей», — прокомментировал глава Старожиловского округа Александр Соушев.

Представители компании отметили, что «Агропромкомплектация» намерена активно инвестировать в аграрный сектор Рязанского региона. Фокус компании на устойчивом развитии высокотехнологичного производства с бережной работой с природными ресурсами, кадровой политике, направленной на образовательные программы для привлечения молодых специалистов, участии в проектах по комплексному развитию сельских территорий.

К 2030 году Агропромкомплектация планирует построить аналогичные комплексы в Кораблинском, Михайловском и Скопинском округах. В настоящее время компания осуществляет работы по проведению инженерных изысканий, проектированию, а также проведению экспертизы проектов и выполнению всех предусмотренных действующим законодательством мероприятий для получения разрешительной документации для начала строительно-монтажных работ.