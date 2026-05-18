В Рязанской области машина съехала в кювет и опрокинулась, есть пострадавшие

17 мая, около 19:25, на 4-м километре автодороги Р-22 «Каспий», недалеко от села Новопанское в Михайловском округе, произошла авария с участием автомобиля «Лада Ларгус». Известно, что 46-летний водитель не справился с управлением, что привело к съезду в кювет и опрокидыванию автомобиля. В результате ДТП пострадали пять пассажиров в возрасте 38, 39, 43, 50 и 52 лет, которые получили травмы различной степени тяжести. Судя по кадрам, на месте работали сотрудники скорой помощи, МЧС и ДПС. По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства происшествия.

