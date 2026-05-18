Россия и Беларусь начали совместную тренировку по применению тактического ядерного оружия
Сообщается, что во время учений военные отработают вопросы доставки ядерных боеприпасов и подготовки их к применению. В маневрах принимают участие ракетные войска и авиация. Цель учений — совершенствование уровня подготовки личного состава, проверка готовности к выполнению задач и организация боевого применения из неплановых районов. В белорусском Минобороны подчеркнули, что мероприятие является плановым в рамках Союзного государства.
