ЦБ РФ сохранил курс доллара на выходные и 18 мая выше 73 рублей

Центральный банк России установил официальный курс доллара на выходные и понедельник, 18 мая, на уровне 73,1275 руб. Об этом пишет РБК. Курс евро составил ₽85,1830, а курс юаня — 10,7318 руб. Информация об этом опубликована на сайте регулятора. Для сравнения, на пятницу, 15 мая, ЦБ установил следующие курсы валют: доллар — 73,1385 руб., евро — 86,2899 руб., юань — 10,7855 руб. Так, за выходные доллар подешевел на 1,1 копейки, евро — на 1,1069 руб., а юань — на 5,37 копейки.

