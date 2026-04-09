Заморившая голодом младенца мать покончила с собой в СИЗО во Владимирской области

Об этом сообщает Telegram-канал «Плохие новости».

По данным канала, 20-летняя девушка, приговоренная к 16 годам колонии общего режима, покончила с собой 6 апреля.

Она получила срок за убийство своего годовалого ребенка. В 2024 году после расставания с сожителем мать оставила малыша одного в квартире без еды и питья и уехала. Вернувшись девушка обнаружила ребенка мертвым и выбросила его труп под окна многоэтажки.