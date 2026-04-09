За ночь над территорией России сбили 69 беспилотников

В ночь с 8 на 9 апреля силы противовоздушной обороны России успешно сбили 69 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) над тремя регионами страны. Об этом сообщает Министерство обороны РФ. Отмечается, что перехваты происходили с 23:00 до 7:00 по мск. Беспилотники уничтожили над Курской и Астраханской областями, Краснодарским краем, а также в акватории Азовского моря.

