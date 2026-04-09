В Рыбновском и Кораблинском округах открыли два низководных моста

В Рязанской области за сутки от воды освободились два низководных моста в Рыбновском и Кораблинском округах. При этом за день подтопило участок автодороги в населенном пункте Чермные Кадомского округа. На сегодняшний день остаются затопленными 11 низководных мостов, 8 участков автодорог и 245 приусадебных участков. Отрезаны 14 населенных пунктов.

В регионе организовали девять лодочных переправ.

В МЧС подчеркнули, что жизнеобеспечение населения не нарушено, эвакуация не требуется, ситуация находится на постоянном контроле.