В Рязани управляющим компаниям вынесли предостережения за неубранные дворы
В Рязани управляющим организациям выдали предостережения из-за ненадлежащей уборки придомовых территорий. Речь идет о компаниях «УК Единство Сервис» и «ТРБС». Нарушения выявили у домов № 3 по Малому шоссе, № 16 корпус 2 по улице Высоковольтная и № 76 по Первомайскому проспекту.
В инспекции потребовали устранить нарушения и привести дворовые территории в порядок.