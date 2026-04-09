В Рязани управляющим компаниям вынесли предостережения за неубранные дворы

В Рязани управляющим организациям выдали предостережения из-за ненадлежащей уборки придомовых территорий. Речь идет о компаниях «УК Единство Сервис» и «ТРБС». Нарушения выявили у домов № 3 по Малому шоссе, № 16 корпус 2 по улице Высоковольтная и № 76 по Первомайскому проспекту.

В инспекции потребовали устранить нарушения и привести дворовые территории в порядок.