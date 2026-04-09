В России предложили сделать День космонавтики праздничным нерабочим днем

Александр Корсунов, председатель общественного движения «Здоровый Выбор», предложил сделать День космонавтики, который отмечается 12 апреля, официальным праздничным нерабочим днем в России. Об этом сообщило РИА Новости. Корсунов объяснил, что для этого разработали поправки в Трудовой кодекс. Один из нерабочих дней будет перенесен с 8 января на 12 апреля, так что общее количество выходных не изменится.

Он отметил, что День космонавтики — это важный праздник, который может объединить людей разных поколений и взглядов. Гагарин стал символом этого праздника, и его образ близок россиянам. Корсунов также привел результаты опроса, согласно которому почти половина россиян поддерживает идею сделать этот день государственным праздником.