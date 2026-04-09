В Госдуме рассказали, что делать при обнаружении кредита, который не брали

Депутат Госдумы Дмитрий Свищев рассказал, как действовать, если на имя гражданина оформили кредит без его ведома. По его словам, в первую очередь необходимо обратиться в бюро кредитных историй с требованием проверить и аннулировать соответствующую запись. Отмечается, что при подозрении на мошенничество необходимо обратиться в полицию.

