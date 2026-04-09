Рязанские власти объяснили, почему асфальт «сходит вместе со снегом»

Зампред правительства Павел Супрун 9 апреля пояснил появление ям и выбоин после зимы. «Когда у жителей возникает вопрос, почему „асфальт сходит вместе со снегом“, нужно отметить, что в этом году было порядка 40 переходов через ноль. Это существенно влияет на образование ямочности, как на федеральных трассах, так и на дорогах всех уровней. Когда мы видим перепады, которые зафиксированы у нас лишь 3-4 перед потеплением — это существенно отразилось и на объеме дорожных работ», — отметил политик. Он подчеркнул, что все работы по ямочному ремонту в Рязанской области ведутся в плановом режиме.

Напомним, жители неоднократно жаловались на образование ям на дорогах с приходом весны, в частности на состояние трассы М-5 от Рязани до Шацка.