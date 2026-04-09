Рязанка помогла волонтерам найти пропавшего пенсионера

Инцидент произошел накануне. Ночью волонтеры расклеивали ориентировки в районе, где пропавший дедушка попал на запись видеокамер. Днем ориентировку заметила прохожая с ребенком, женщина внимательно разглядела фото и поняла, что рядом с ней на остановке сидит мужчина с объявления. Рязанка по номеру с объявления, мужчину забрали. Напомним, рязанец пропал 6 апреля. Спустя пару дней его нашли живым.