Рязанка помогла волонтерам найти пропавшего пенсионера
Инцидент произошел накануне. Ночью волонтеры расклеивали ориентировки в районе, где пропавший дедушка попал на запись видеокамер. Днем ориентировку заметила прохожая с ребенком, женщина внимательно разглядела фото и поняла, что рядом с ней на остановке сидит мужчина с объявления. Рязанка по номеру с объявления, мужчину забрали. Напомним, рязанец пропал 6 апреля. Спустя пару дней его нашли живым.
Об этом сообщает ПСО «ЛизаАлерт».
Инцидент произошел накануне. Ночью волонтеры расклеивали ориентировки в районе, где пропавший дедушка попал на запись видеокамер. Днем ориентировку заметила прохожая с ребенком, женщина внимательно разглядела фото и поняла, что рядом с ней на остановке сидит мужчина с объявления. Рязанка по номеру с объявления, мужчину забрали.
Напомним, рязанец пропал 6 апреля. Спустя пару дней его нашли живым.