ВСУ начали применять дроны с ИИ «Марсианин» для атак по Горловке

Об этом сообщил мэр города Иван Приходько. По его словам, за последние несколько суток ситуация «резко ухудшилась». Отмечается, что Украина начала применять новые дроны под названием «Марсианин». Приходько пояснил, что их опасность заключается в высокой скорости до 300 км/ч. Дроны управляются при помощи искусственного интеллекта, на них не реагируют дрондетекторы и не видят РЭБ, заключил мэр.

ВСУ начали применять дроны «Марсианин» для атак по Горловке в ДНР. Об этом сообщил мэр города Иван Приходько, передало 8 апреля ТАСС.

По его словам, за последние несколько суток ситуация «резко ухудшилась». Отмечается, что Украина начала применять новые дроны под названием «Марсианин».

Приходько пояснил, что их опасность заключается в высокой скорости до 300 км/ч. Дроны управляются при помощи искусственного интеллекта, на них не реагируют дрондетекторы и не видят РЭБ, заключил мэр.