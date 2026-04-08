В Рязанской области разработали план наблюдения за здоровьем лесов на 2026 год

В Рязанской области запланированы регулярные наземные наблюдения на 131 пункте (площадь 540 тыс. га), выборочные наблюдения за вредителями (непарный шелкопряд, сосновая совка, черный сосновый усач) — на 7 тыс. га. Также будут ставить феромонные ловушки для своевременного выявления вспышек численности опасных насекомых. Это позволит отслеживать состояние лесов и вовремя планировать защитные мероприятия.

Специалисты рязанского центра защиты леса подготовили пообъектный план лесопатологического мониторинга на 2026 год для Рязанской и Тамбовской областей. Об этом сообщили в пресс-службе организации.

Фото: рязанский центр защиты леса.