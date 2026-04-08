В Рязанской области пресекли ввоз 50 кг нелегальной мясной и молочной продукции

В первом квартале 2026 года в Рязанской области в ходе совместной проверки Россельхознадзора и прокуратуры выявили и уничтожили около 50 кг запрещенной молочной и мясной продукции, произведенной в Италии, Испании, Германии и Нидерландах. Об этом сообщила пресс-служба ведомства. Продавцы не смогли предоставить документы, подтверждающие качество и безопасность колбасных изделий и сыров, что создало потенциальную угрозу для здоровья населения. Отмечается, что данная продукция подпадает под действие специальных экономических мер, и ее ввоз на территорию страны запрещен.

