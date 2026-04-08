В Рязани грунтовые воды подошли к домам на улице Ситниковской

По их словам, некоторые дома уже затопило наполовину, у других вода стоит у порога, подвалы полностью в воде. Особенно тяжелая ситуация у домов № 23а, 25б и 31а. Жители также рассказали, что из-за воды по колено невозможно выйти из дома, в том числе детям — в школу. Они попросили обратить внимание на эту проблему, отметив, что никто пока не реагирует.

Жители Рязани сообщили, что на улице Ситниковской грунтовые воды подошли вплотную к домам. Об этом сообщили на странице «ВКонтакте» «Инцидент Рязань».

Фото: «Инцидент Рязань».