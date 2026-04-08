С 1 сентября во всех детских садах страны появятся «Добрые игры». Мероприятия посветят духовно-нравственным ценностям. Отмечается, что Минпросвещения готовит методический инструментарий «Добрых игр».

В российских детских садах появится аналог «Разговоров о важном». Об этом сообщило 8 апреля РИА Новости со ссылкой на замглавы Минпросвещения Ольгу Колударову.

