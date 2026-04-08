В МЧС опубликовали данные о прохождении весеннего половодья в Рязанской области

За сутки в черте Рязани в Оке уровень воды повысился на 8 см. Он составляет 541 см выше нулевой отметки гидрологического поста. По данным МЧС, в области ситуация с половодьем следующая: Ока в районе села Старая Рязань поднялась на 21 см (уровень — 537 см выше нулевой отметки гидрологического поста); Ока в районе Касимова — +15 см (476 см); Мокша в черте рабочего поселка Кадом — +10 см (639 см); Проня в черте населенного пункта Быково понизилась на 26 см (уровень — 487 см выше нулевой отметки гидрологического поста); Ранова в районе села Троица понизилась на 24 см (678 см); Верда у города Скопина понизилась на 19 см (180 см).