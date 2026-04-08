В Госдуме предложили отправлять на удаленку сотрудников с детьми во время школьных каникул

Разрешить сотрудникам с детьми работать удаленно во время каникул предложили депутаты. По их мнению, это позволит не вводить безусловную обязанность удаленного формата для всех случаев, а установить предоставление такого права там, где это возможно. Отказ работодателя в таком случае должен допускаться только при наличии объективной невозможности выполнения работы дистанционно.

В Госдуме предложили отправлять на удаленку сотрудников с детьми во время школьных каникул. Об этом сообщает ТАСС.

