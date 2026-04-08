По данным следствия, с 2020 по 2024 год 33-летняя рязанка регистрировала иностранцев в квартире своей матери. Действовала она по предварительной договоренности с другими лицами, которые подбирали иностранцев, нуждающихся в регистрации и оформляли необходимые документы. Суд назначил женщине наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.
Рязанку лишил свободы за фиктивную регистрацию мигрантов. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
