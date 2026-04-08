Песков заявил о принятии мер по нормализации работы интернета в России

Специалисты проводят мероприятия по нормализации работы интернета и VPN-сервисов в России. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отметив, что перебои со связью продолжаются и интернет-ресурсы работают нестабильно. Песков подчеркнул, что соответствующие службы активно занимаются устранением неполадок, которые затронули пользователей по всей стране.

Ранее в России были зафиксированы два крупных сбоя в работе интернета, из-за которых россияне столкнулись с проблемами в банковских системах, интернет-сервисах и у мобильных операторов.