В рязанском Лесопарке птицы оказались под угрозой из-за строящегося здания

В Лесопарке Рязани птицы могут погибать из-за зеркальных окон строящегося выставочного центра «Россия». Об этом сообщили в официальном Telegram-канале экологического объединения ЭРА (Экологический Рязанский альянс).

Экологи пояснили, что большие стеклянные поверхности отражают окружающий пейзаж и дезориентируют птиц, из-за чего они врезаются в окна. Вечером ситуация усугубляется светом внутри здания, который привлекает пернатых и сбивает их с пути. При этом объект построили в лесопарковой зоне, где обитает большое количество птиц.

Специалисты предложили несколько решений проблемы. В частности, на стекла можно нанести геометрические узоры или наклеить изображения хищных птиц, которых пернатые воспринимают как угрозу и стараются избегать. Подобные методы уже используют, например, в Московском метрополитене.

Фото: ЭРА (Экологический Рязанский Альянс).