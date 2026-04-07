В Рязанской области половодье подтопило дорогу между селом Нарма и деревней Лебяжий Бор
По словам местных жителей, накануне половодьем подтопило дорогу, соединяющую село Нарма и деревню Лебяжий Бор. Они рассказали, что еще вчера на легковом автомобиле по ней можно было проехать.
В Рязанской области половодье подтопило дорогу между селом Нарма и деревней Лебяжий Бор. б этом сообщили на странице «ВКонтакте» «Типичное Сасово».
Фото: «Типичное Сасово».