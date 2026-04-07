В Рязанской области детсад остался без канализации, дело дошло до суда

Прокуратура провела проверку после обращения жителя об отсутствии канализации в Муняковском детском саду «Росинка». В ходе проверки установили, что система водоотведения в здании не функционирует. Прокуратура направила в суд иск с требованием обязать администрацию округа и руководство детского сада оборудовать здание централизованной или автономной канализацией.