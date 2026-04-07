В России за неделю от атак ВСУ 25 человек погибли, более 150 пострадали

В России за неделю от атак ВСУ 25 человек погибли, включая двоих детей. Об этом 7 апреля посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник заявил ТАСС. Ранен 151 человек, в том числе 10 детей. Наибольшее число пострадавших мирных жителей зафиксировано в Белгородской, Херсонской, Запорожской, Брянской областях, Краснодарском крае. Как заявил Мирошник, в этих регионах гражданские объекты и население подверглись дронным, ракетным и артиллерийским ударам со стороны Украины.

