В Россельхознадзоре напомнили о новых правилах назначения ветеринарных препаратов

В перечень препаратов, отпускаемых по рецепту, вошли антибиотики, противопаразитарные средства для сельхозживотных, гормоны, седативные и анестетики. Рецепт действует 30 дней, а при хронических заболеваниях его могут продлить до года. За продажу таких препаратов без рецепта грозит административная ответственность. В ведомство призвали строго соблюдать новые требования.

Об этом сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

В перечень препаратов, отпускаемых по рецепту, вошли антибиотики, противопаразитарные средства для сельхозживотных, гормоны, седативные и анестетики. Рецепт действует 30 дней, а при хронических заболеваниях его могут продлить до года.

За продажу таких препаратов без рецепта грозит административная ответственность. В ведомство призвали строго соблюдать новые требования.