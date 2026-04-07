Рязанка использовала сельхозучасток не по назначению и лишилась его

Рязанка использовала сельхозучасток не по назначению и лишилась его. Об этом сообщили в пресс-службе Россельхознадзора 7 апреля.

В январе 2025 года сотрудники управления во время проверки установили, что физлицо более трех лет не использует земельный участок площадью 5,15 га в Рязанском районе для ведения сельскохозяйственного производства.

Собственницу оштрафовали. Также ей выдали предписание с требованием устранить нарушения и ввести участок в сельскохозяйственный оборот до 9 июня 2025 года. Однако рязанка не сделала этого.

Ее снова привлекли к административной ответственности по части 25 статьи 19.5 КоАП РФ, материалы направили в региональное министерство имущественных и земельных отношений.

В марте 2026 года Рязанский райсуд решил изъять земельный участок. Его продадут через публичные торги.