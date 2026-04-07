Чтобы плавание в бассейне было комфортным и безопасным, достаточно соблюдать несколько несложных правил: обязательно принимать душ перед заходом в воду, пользоваться шапочкой и резиновой обувью — они защитят от грибка и травм. После тренировки нужно смыть хлорированную воду и нанести увлажняющий крем. А если есть открытые раны, признаки простуды или кожные заболевания, от посещения лучше воздержаться — ради своей же безопасности и окружающих.

Рязанцам перечислили простые правила безопасности при посещении бассейна. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.

