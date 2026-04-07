Экономисты: 10 лет работы после пенсии может стать нормой для россиян

Причина — нехватка кадров на рынке труда. Работодатели все чаще нанимают сотрудников старше 60 лет, так как считают их опытными и надежными. Также этому способствуют рост продолжительности активной жизни и сохранение профессиональных навыков у пожилых людей.

10 лет работы после пенсии может стать нормой для россиян, считают экономисты.

